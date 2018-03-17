السومة يرفض التعليق على مشادته مع العمري..ويؤكد:..هناك أشياء يجب أن يعرفها الجمهور

ماجد محمد(صدى):

رفض مهاجم الأهلي السوري عمر السومة الكشف عن أسباب مشادته مع زميله صالح العمري على دكة البدلاء، عقب استبداله في الدقيقة 76، من مواجهة فريقه مع الرائد.

وقال السومة، في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: ” هذه أشياء خاصة، ولا أريد الحديث عنها، هناك أشياء يجب على الجمهور الأهلاوي أن يعرفها، ليس وقتها الآن، بل في نهاية الموسم “.

وعن لقاء الرائد قال: ” خرجنا بالنقاط الثلاث وهذا هو الأهم “، مؤكدًا أنه وزملائه استعدوا جيدًا للمباراة.