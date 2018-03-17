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بالفيديو..أبو جفين: دعوات الوالدة هي التي تيسر لي كل الأمور

بالفيديو..أبو جفين: دعوات الوالدة هي التي تيسر لي كل الأمور
علي العنزي(صدى):

أكد الكاتب عبدالرحمن القحطاني، الملقب بـ ” أبو جفين ” ،أن دعوات والدته هي الأساس في تيسير كل الأمور في الحياة له.

وقال أبو جفين خلال استضافته ببرنامج ” ياهلا ” : ” الوالد أيضًا من أكبر الداعمين لي في إعطاءه الإرشادات واستشارته في مختلف الأمور “.

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