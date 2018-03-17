بالفيديو..أبو جفين: دعوات الوالدة هي التي تيسر لي كل الأمور
أكد الكاتب عبدالرحمن القحطاني، الملقب بـ ” أبو جفين ” ،أن دعوات والدته هي الأساس في تيسير كل الأمور في الحياة له.
وقال أبو جفين خلال استضافته ببرنامج ” ياهلا ” : ” الوالد أيضًا من أكبر الداعمين لي في إعطاءه الإرشادات واستشارته في مختلف الأمور “.
#أبو_جفين_في_ياهلا
دعوات الوالدة هي التي تيسر لي كل أمور هذه الحياة pic.twitter.com/UHhegExfNm
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٥ مارس، ٢٠١٨
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27602 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعين بس😓
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16375 ] نشر منذ 41 دقيقة
يا زين دعوات الأم بس 😍