بالفيديو.. ” لاحياة لمن تنادي ” ..معاناة طالبات الصمّ بجامعة أم القرى
كشف والد إحدى طالبات جامعة أم القرى، من فئة الصمّ ،عن إجبار الجامعة ابنته على توقيع عقد بمسؤليتها عن دفع 1300 ريال شهريا لهم من أجل مترجمة الإشارة، مشيرًا إلى أنه عندما حاول مقابلة مدير الجامعة رفضوا.
ومن جانبه قالت مروة الحربي مترجمة لغة إشارة لبرنامج ” ياهلا ” : ” أوضاع الطالبات الصمّ بجامعة أم القرى صعبة، وحاولنا التواصل مع الإدارة لتوفير مترجمات إشارة لهن فلم نجد تجاوبًا “.
وأشار الإعلامي مفرح الشقيقي إلى أن الجامعة من إدارتها لأصغر موظف فيها يغلقون الأبواب في وجه الإعلام والمجتمع، قائلا : ” يصدق عليهم البيت الشعري: لقد أسمعت لو ناديتَ حيًّا.. ولكن لا حياة لمن تنادي “.
مروة الحربي مترجمة لغة إشارة تتحدث لـ #برنامج_ياهلا
أوضاع الطالبات الصمّ بـ #جامعة_أم_القرى صعبة، وحاولنا التواصل مع الإدارة لتوفير مترجمات إشارة لهن فلم نجد تجاوبًا pic.twitter.com/S5rtW95VCa
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٦ مارس، ٢٠١٨
والد إحدى الطالبات من فئة الصمّ لـ #برنامج_ياهلا#جامعة_أم_القرى أجبرت ابنتي على توقيع عقد بمسؤليتها عن دفع 1300 ريال شهريا لهم من أجل مترجمة الإشارة، وحاولت مقابلة مدير الجامعة فرفضوا.. pic.twitter.com/vyXnrstK04
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٦ مارس، ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27595 ] نشر منذ 37 دقيقة
أنا بوجهه رسالة
من منبر الصحيفة
للمسؤلين جميعآ بدون أستثناء
وزراء وموظفين:
ياعزيزي أنت وأياه
المسؤلية عامة وليست ملكية خاصة
المسؤلية أمانة في أعناقكم تؤدونها على أكمل وجه
وش أنت وزير له!
بيدك حل جميع الأمور
بيدك الأنجازات وبيدك تعاقب المقصرين في أعمالهم
أعطيت كامل الصلاحيات
فلماذا التقاعس
ومبدأ(شوفوني)هذا لازم تنسونه
أنا سويت وسويت
ويوم نجي ننظر على أرض الواقع
ماشفنا شي
أتقوا الله في المواطنين
وخلوكم أهل للثقه الي أولاكم أياها خادم الحرمين الشريفين
الله يطول بعمره
ولا أتركوا مهامكم لمن هم أكفاء
ناس عندهم أحساس باالمسؤلية وأهتمام باالمواطن
الى متى وحن على ذا الحال
هذا يناشد وهذا يطالب
وووووووووو
كفاية خلاص
شبعنا وعود وشبعنا أهمال وتقاعس
للأسف الوزير الفلاني والمسؤل لمجرد
مايتولى المسؤلية يجونه المطبلين
وكل شي زين وماشي باالسليم
وصك عليك مكتبك
وحن ماسكين زمام الأمور
أرجوكم
شدوا حيلكم شوي
البلد يحتاج وقفه صادقة
وأدارة ناجحة للمشاريع
والأعمال
ومايحقق رفاهية البلد والمواطن
ولاة الأمر حفظهم الله عطوكم كامل الصلاحيات
فكونوا أهل لها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27595 ] نشر منذ 34 دقيقة
للأسف أنا مر علي موظفين
يفتقدون حتى للثقافة
مو داري اشلون يحل المعاملة
يسأل زميلة وش رايك يفلان
كيف نسوي
ولا يناظر لك بنص عين من تحت الزجاج
مو عارف شي
لاحول ولا قوة الا باالله العظيم