بالفيديو.. ” لاحياة لمن تنادي ” ..معاناة طالبات الصمّ بجامعة أم القرى

نايف السالم(صدى):

كشف والد إحدى طالبات جامعة أم القرى، من فئة الصمّ ،عن إجبار الجامعة ابنته على توقيع عقد بمسؤليتها عن دفع 1300 ريال شهريا لهم من أجل مترجمة الإشارة، مشيرًا إلى أنه عندما حاول مقابلة مدير الجامعة رفضوا.

ومن جانبه قالت مروة الحربي مترجمة لغة إشارة لبرنامج ” ياهلا ” : ” أوضاع الطالبات الصمّ بجامعة أم القرى صعبة، وحاولنا التواصل مع الإدارة لتوفير مترجمات إشارة لهن فلم نجد تجاوبًا “.

وأشار الإعلامي مفرح الشقيقي إلى أن الجامعة من إدارتها لأصغر موظف فيها يغلقون الأبواب في وجه الإعلام والمجتمع، قائلا : ” يصدق عليهم البيت الشعري: لقد أسمعت لو ناديتَ حيًّا.. ولكن لا حياة لمن تنادي “.

مروة الحربي مترجمة لغة إشارة تتحدث لـ #برنامج_ياهلا

أوضاع الطالبات الصمّ بـ #جامعة_أم_القرى صعبة، وحاولنا التواصل مع الإدارة لتوفير مترجمات إشارة لهن فلم نجد تجاوبًا pic.twitter.com/S5rtW95VCa — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٦ مارس، ٢٠١٨