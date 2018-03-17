” أبو جفين ” يعلق على منعه من صعود المنصة المخصصة لتوقيع المؤلفين بالمعرض

نايف السالم(صدى):

أكد الكاتب عبدالرحمن القحطاني، الملقب بـ ” أبو جفين ” ، الأنباء المتداولة حول منعه من صعود المنصة المخصصة لتوقيع المؤلفين على مؤلفاتهم بمعرض الكتاب، موضحًا أنه لا يعلم السبب من منعه .

وأشار إلى أنه تفاجأ باستدعاؤه خلال وجوده بالمعرض ، وطلب المسؤولون منه عدم الصعود للمنصة المخصصة لتوقيع المؤلفين على مؤلفاتهم ، مستنكرا ما حدث ، ومؤكدًا أن كتابه حصل معتمد رسمياً من وزارة الثقافة والإعلام ، وتم بيع منه 3 آلاف نسخة حتى الآن وينتظر وصول 5 آلاف نسخة أخرى للمعرض.

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