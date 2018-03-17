محشوة برقائق الذهب..مواصفات أغلى شوكولاتة في العالم

لشبونة(صدى):

وضعت أغلى قطعة شوكولاتة في العالم تحت حراسة رجلي أمن، عند عرضها في معرض للشوكلاتة في مدينة أوبيدوس في البرتغال، أمس الجمعة.

وبلغ ثمن القطعة 9489 دولارا، وهي مغطاة بالذهب الصالح للأكل، ومحشوة بالزعفران والكمأ الأبيض والفانيليا من مدغشقر ورقائق من الذهب.

وحصلت القطعة على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأغلى قطعة شوكولاتة في العالم.

وتم وضعها في صندوق صغير على شكل تاج مرصع بنحو 5500 قطعة كريستال من شواروفسكي.