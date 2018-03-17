10 مليون جنيه استرليني مقابل تخلص ” مستر بين ” من زوجته

نورة الشهري(صدى):

استطاع النجم العالمي روان أتكينسون، الشهير بـ ” مستر بين ” ، التخلص من زوجته السابقة التي تركها من أجل حبيبته الشابة، من خلال تنازله عن عقاره الذي يبلغ سعره 10 ملايين جنيه استرليني.

وكانت زوجته السابقة قد رفعت دعوى قضائية ضده حين علمت بعلاقته من الممثلة ” لويز فورد ” .

وبذلك يكون بين خسر قصر ” أوكسفوردشاير “، المليء بأجهزة عالية التقنية مع مرآب تحت الأرض يتسع لأسطول من السيارات، كجزء من تسوية الطلاق ، ويعيش حالياً مع حبيبته وطفلهما في عقار تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه استرليني في هامبستيد غربي لندن.