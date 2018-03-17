القبض على المتورط في جريمة القتل الغامضة ببحر أبو سكينة

علي العنزي(صدى):

تمكنت شرطة محايل ومركز شرطة بحر أبو سكينة من إلقاء القبض على قاتل ضحية رحلة صيد وادي المشراق مساء أمس الجمعة.

وتبين أن القاتل عشريني ،وكان القتيل قد تعرض لمقذوف ناري، اخترق صدره عندما كان برفقته شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، تركه في الموقع ولاذ بالفرار دون نقله أو الإبلاغ عن الحادث.

وحددت السلطات الأمنية موقع الجاني، وعلى الفور تمكنت من إلقاء القبض عليه.

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