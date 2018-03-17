القبض على المتورط في جريمة القتل الغامضة ببحر أبو سكينة
تمكنت شرطة محايل ومركز شرطة بحر أبو سكينة من إلقاء القبض على قاتل ضحية رحلة صيد وادي المشراق مساء أمس الجمعة.
وتبين أن القاتل عشريني ،وكان القتيل قد تعرض لمقذوف ناري، اخترق صدره عندما كان برفقته شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، تركه في الموقع ولاذ بالفرار دون نقله أو الإبلاغ عن الحادث.
وحددت السلطات الأمنية موقع الجاني، وعلى الفور تمكنت من إلقاء القبض عليه.
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الحربي[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، حلو إنجاز أمني سريع ✌🏻 لكنّ الأهم بَعْد ها الإنجاز هُو تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها ✍🏻
يعني بالعربي الفصيح قصوا رَأْسه ؛ يجب قتل القاتل بسرعة وعدم تأخير المحاكمة والمماطلة اللي مالها داعي
⬅️يجب أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي وإنصاف الشخص المقتول ظلمًا وعدوانا ؛ كي تستقيم الحياة البشريّة✌🏻
مع وافر المحبة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44217 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله ,,
,, الدم مايضيع ابد ,,
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5787 ] نشر منذ 55 دقيقة
,, الدم مايضيع ابد ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27583 ] نشر منذ 12 دقيقة
تمام😎