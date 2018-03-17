بالفيديو.. تعليق تركي آل الشيخ بعد رفع الحظر عن الملاعب العراقية

ماجد محمد(صدى):

بارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، قرار الفيفا برفع الحظر عن 3 ملاعب عراقية رسميًّا.

وطالب آل الشيخ في كلمة له بحفل تكريم المنتخب بمناسبة تأهله لنهائيات كأس العالم 2018، الجميع بدعم العراق داعيًا للعب مباراة ودية هناك من أجل دعمها لرفع الحظر الدولي المفروض عليها.

وكتب آل الشيخ في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” أبارك للأشقاء في العراق قرار الفيفا برفع الحظر عن الملاعب العراقية، تهنئتي لكل الرياضيين في أرض الرافدين وفي الوطن العربي “.

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