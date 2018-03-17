السيطرة على حريق اندلع بسكن عمال بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة من إخماد حريق في عدد من ” الهناقر ” بحي أم الجود ،مساء أمس الجمعة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الرائد نايف الشريف، أنه في ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مجموعة بركسات بحي أم الجود.

وأوضح أن الحادث عبارة عن اشتعال النار في 5 غرف مبنية بالهناقر والصاج تُستخدم سكنًا لعمال إحدى الشركات الخاصة، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون حدوث أي إصابات.

وأردف بأن فريق التحقيق في الإدارة باشر التعرف على أسباب الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.