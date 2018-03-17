رسميا.. الفيفا يوافق على استخدام تقنية حكم الفيديو في المونديال

نواف السالم(صدى):

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم ، بشكل رسمي ؛ على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد ، خلال منافسات بطولة كأس العالم ، التي تقام الصيف المقبل في روسيا .

وجاء قرار الموافقة الرسمي على استخدام التقنية ، خلال اجتماع ” الفيفا ” الذي عقد مساء يوم أمس الجمعة ، في العاصمة الكولومبية .

وتعمل هذه التقنية الحديثة ، على مساعدة الحكم في الأحداث الجدلية ، كاحتساب هدف من عدمه ، أو التحقق من ركلات الجزاء ، وإخراج البطاقات الحمراء بشكل مباشر ، فضًلا عن حالات الخطأ التي تقع فيما يتعلق بتحديد الهوية .