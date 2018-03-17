بالصور.. أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير خالد بن عبدالعزيز

راشد آل شريه(صدى):

استقبل الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في منزله بالرياض اليوم الجمعة، كلا من الأمير خالد بن فهد بن خالد بن محمد، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله الفيصل، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز.

كما استقبل الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الحرس الوطني بالقطاع الشرقي، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وأصحاب السمو الأمراء والمعالي السفراء، وجمعًا من المواطنين الذين قدموا واجب العزاء في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد – رحمه الله -.

كما كان في استقبال المعزين الأمير منصور بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير مشاري بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء.

وعبر الجميع عن خالص عزائهم ومواساتهم، سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.