تدشين مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل الاحد القادم

أحمد الخبراني(صدى):

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وبحضور معالي وزير الصحة د توفيق الربيعة يوم الأحد القادم مستشفى الملك سلمان التخصصي في حائل (المرحلة الأولى) والذي تبلغ طاقته الإستيعابية عند إكتماله 500 سرير وتجاوزت تكلفة إنشائه 500 مليون ريال ، ويُعتير إضافة مميزة ونقلة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية بمنطقة حائل بشكل خاص والمملكة بشكل عام حيث يضم العديد الأقسام والعيادات المتخصصة في مختلف التخصصات الطبية .

ويتكون هذا الصرح الطبي من 4 طوابق ويشتمل على 55 عيادة في 48 تخصص منها الأورام والقلب والسمنة والأعصاب والكلى وغيرها إضافة إلى أقسام العناية المركزة ووحدة الحروق والمناظير والعمليات وجراحة اليوم الواحد والعلاج الطبيعي وغيرها من الأقسام المتخصصة والخدمات المساندة ، وسيُسهم بإذن الله في زيادة عدد الأسرة بالمنطقة وتقليل عدد الإحالات خارجها ، تجدر الإشارة أن منظقة حائل يوجد بها حالياً 12 مستشفى و109 مراكز رعاية صحية أولية إضافة إلى 5 مراكز متخصصة ( القلب العيون الأسنان الكلى التأهيل الطبي ).

الجدير بالذكر أن الصحة قامت بتنفيذ العديد من البرامج الخدمية وإطلاق المبادرات النوعية والتي أسهمت بحمد الله في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء في المرافق الصحية .

كما تم تحقيق نتائج مرضية في برنامج (أداء الصحة) والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات وهو مايتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة ويشمل حاليًا 70 مستشفى رئيسًا ، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية.

كما يأتي إطلاق منظومة الصحة مبادراتها لبرنامج التحول الوطني سعياً للعمل على خلق قيمة مضافة في ” الصحة ” من خلال تحسين النتائج الصحية والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.