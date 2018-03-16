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استبعاد مشجعين ارتدوا ثياب نوم في مدرجات الهلال والقادسية

استبعاد مشجعين ارتدوا ثياب نوم في مدرجات الهلال والقادسية
نواف السالم(صدى):

قررت إدارة ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر ، استبعاد مجموعة من المشجين ، ممن كانوا يرتدون ثياب النوم ، داخل مدرجات الملعب ، وذلك قبيل بدء لقاء الهلال أمام القادسية .

وأبدى المشجعون ، استجابة فورية لرغبة إدارة الملعب ، حيث غادروا المدرجات دون أن يستدعي الأمر تدخل رجال الأمن ، الذين راقبوا الموقف عن بعد .

وجاء قرار الاستبعاد ، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة العامة للرياضة ، بعدم السماح لأي مشجع لا يرتدي ملابس لائقة ، بالدخول إلى الملاعب .

يذكر أن لقاء الهلال والقادسية ، كان ضمن منافسات الجولة الـ 18 المؤجلة من بطولة دوري المحترفين ، والتي انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف دون رد .

 


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