استبعاد مشجعين ارتدوا ثياب نوم في مدرجات الهلال والقادسية

نواف السالم(صدى):

قررت إدارة ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر ، استبعاد مجموعة من المشجين ، ممن كانوا يرتدون ثياب النوم ، داخل مدرجات الملعب ، وذلك قبيل بدء لقاء الهلال أمام القادسية .

وأبدى المشجعون ، استجابة فورية لرغبة إدارة الملعب ، حيث غادروا المدرجات دون أن يستدعي الأمر تدخل رجال الأمن ، الذين راقبوا الموقف عن بعد .

وجاء قرار الاستبعاد ، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة العامة للرياضة ، بعدم السماح لأي مشجع لا يرتدي ملابس لائقة ، بالدخول إلى الملاعب .

يذكر أن لقاء الهلال والقادسية ، كان ضمن منافسات الجولة الـ 18 المؤجلة من بطولة دوري المحترفين ، والتي انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف دون رد .