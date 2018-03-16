القبض على وافدين بحوزتهما 191 قارورة عرق مسكر

نايف السالم(صدى):

أطاحت فرق الدوريات والطوارئ بالمنطقة الشرقية, اليوم, الجمعة, بوافدين يقومان بترويج العرق المسكر في منطقة المزارع بالجبيل؛ حيث عثر بحوزتهما على 191 قارورة من الخمور المحلية، مستخدمين في ذلك مركبة من طراز مازدا.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بندر بن عبدالعزيز المبارك، أنه أثناء قيام فرق الدوريات والطوارئ بعملها، تمكنت من القبض على شخصين من العمالة الوافدة وهما من الجنسيتَيْن الهندية والنيبالية يستقلان سيارة من نوع مازدا، وتم استيقافهما، وبعد تفتيش السيارة وُجد عدد 191 قارورة من العرق المسكر.

وأضاف أن بعد استجوابهما أفادا بأنهما يقومان بترويجها في منطقة المزارع بمحافظة الجبيل، وتم تسليمهما والمضبوطات إلى شرطة الجبيل.