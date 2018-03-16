” آل الشيخ ” ونجيب ساويرس يتجادلان بشأن الأهلي المصري

نواف السالم(صدى):

دار نقاش متواصل بين رئيس الهيئة العامة للرياضة ، المستشار تركي آل الشيخ ، ورجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس ، عبر موقع التغريدات ” تويتر ” ، حول النادي الأهلي المصري .

وجاء ذلك ؛ بعدما وجه أحد متابعي ” ساويرس ” سؤالًا حول النادي ، قائلًا ” لما شاركت في احتفال المهندس محمود طاهر ، قالوا الأهلي اتباع ، ما رأيك الآن ؟ ” ، ليرد عليه رجل الأعمال المصري قائلًا ” الأهلي اتباع بالريال ” .

ووجه ” آل الشيخ ” ردًا على تعليق نجيب ساوريس ، قائلًا ” الأهلي لا يقدر بثمن ، وحاول تبعد عن الموبايل وانت مش مركز ، فاهمني طبعًا ” ، ليحاول ” ساويرس ” تصحيح الوضع وتوضيح سوء التفاهم ، لافتًا إلى أن الأهلي لايقدر بثمن ولم يتم بيعه ، لا في زيارة ساويرس ولا آل الشيخ ، مؤكدًا أنه لم يقصد توجيه الإساءة ، لينهي ” آل الشيخ ” الجدل بقوله ” دا العشم والأهلي أولًا ” .