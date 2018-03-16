بالفيديو.. تفاصيل مقتل أصغر طفل جنده الحوثيون باليمن
لاتزال جرائم ميليشيات الحوثي مستمرة بحق الأطفال اليمنيين ، من خلال تجنيدهم والدفع بهم إلى جبهات القتال ، وهذا ما حدث مع الطفل محمد أحمد محمد عبدالله صبر ، البالغ 13 عامًا ، والذي لقي حتفه أثناء إحدى المعارك .
وكان الحوثيون ، قد اختطفوا الطفل دون علم أهله ، ونقلوه إلى جبهة القتال على الحدود السعودية ، وتحديدًا منطقة جيزان ، لينتهي به المطاف ميتًا .
ونعى والد الطفل ابنه ، محملًا ميليشيا الحوثي مسؤولية وفاته ، لافتًا إلى أن ابنه كان بالصف الخامس الابتدائي ، ليفاجئول بين لحظة وأخرى بالحوثيين يسلمونه لهم جثة هامدة ، بعد عدة أيام .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44199 ] نشر منذ 1 ساعة
ياويلهم من الله ,,
,, له رب لايهظم ولا يظلم ,,