بالصور.. إغلاق 10 منشآت واستبعاد 19 عاملا مخالفا بالرياض

عادل الحربي(صدى):

شنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية العريجاء ، اليوم الجمعة ، جولاتها الميدانية التفتيشية ، على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة ، للتأكد من توافر الاشتراطات بها .

وأسفرت الجولات ، عن ضبط وإغلاق 10 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية ، بالإضافة إلى استبعاد 19 عاملًا مخالفًا للأنظمة .