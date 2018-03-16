بالصور.. إغلاق 10 منشآت واستبعاد 19 عاملا مخالفا بالرياض
شنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية العريجاء ، اليوم الجمعة ، جولاتها الميدانية التفتيشية ، على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة ، للتأكد من توافر الاشتراطات بها .
وأسفرت الجولات ، عن ضبط وإغلاق 10 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية ، بالإضافة إلى استبعاد 19 عاملًا مخالفًا للأنظمة .
( ابوفهد ) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6528 ] نشر منذ 1 ساعة
هم مافيه غيرهم البنغاليه واليمنيه عسام الساحق الماحق والمرض والبلاء المتلاحق
( ابوفهد ) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6528 ] نشر منذ 58 دقيقة
عساهم **
سـارونھَہّ[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 45 دقيقة
انتو راضين فاكلو وانتو ساكتين بفهم حريم بالبيت شو يعملو 😠ليه ماتطبخ كرشته هي وهو كانهم بتاسع ولا شافو هيك امور جلسو دعاوي استغفر الله بس وكل شهر يتقضى للبيت واخرته لزباله وانتم بكرامه اذن انت راضي ابلع وانت ساكت هه😡عصبت 😂
محمد[ عدد التعليقات: 2368 ] نشر منذ 26 دقيقة
ياجماعة الخير ابعدو عن المطاعم والبوفيات انتبهو انا وثلاثة من اخوياي جتنا جرثومة معده بنفس الوقت وكلنا في مدينه تختلف عنهم انتبهو الحين بعد القرارات الجديده بترحيل المقيمين بيحطون الحره فينا اكلو من البيت حتي وانت جوعان وانت طالع مشوار اشتر خبز ولا صامولي مع زبادي تسد الجوع 4 ساعات
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44196 ] نشر منذ 19 دقيقة
كلامك عين الصواب يا اخ محمد ,, بارك الله فيك ,,