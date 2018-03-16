بالفيديو.. اندلاع حريق بقارب وشرطة ينبع تطيح بالفاعل

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لاندلاع حريق بقارب جوار منطقة الحكير ، اليوم الجمعة ، بفعل فاعل .

وباشرت شرطة ينبع الحادث ، حيث ألقت القبض على مسبب الحريق ، فيما تمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده .