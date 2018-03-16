بالفيديو.. اندلاع حريق بقارب وشرطة ينبع تطيح بالفاعل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لاندلاع حريق بقارب جوار منطقة الحكير ، اليوم الجمعة ، بفعل فاعل .
وباشرت شرطة ينبع الحادث ، حيث ألقت القبض على مسبب الحريق ، فيما تمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده .
♦️#ينبع_يحدث_الان
حريق بقارب بجوار الحكير بفعل فاعل وشرطة #ينبع تلقي القبض عليه وتم إخماد الحريق من قبل رجال #الدفاع_المدني
–#السعودية_اليوم pic.twitter.com/t9SeXaR78y
— السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) March 16, 2018
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