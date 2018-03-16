ضاحي خلفان: يستنكر قرار بريطانيا بمقاطعة كأس العالم
استنكر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبي السابق، مساء اليوم الجمعة، قرار بريطانيا بمقاطعة كأس العالم بسبب جاسوس متهمة روسيا باغتياله.
وقال خلفان عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” بسبب جاسوس متهمة روسيا باغتياله؛ قررت بريطانيا مقاطعة كأس العالم وطرد دبلوماسيين روس وتجميد الأموال الروسية فورًا ” .
وتابع: كيف ” يستكثرون علينا مقاطعة تنظيم تآمر علينا 20 عام، وسربت تسجيلات مسؤوليه يخططون لاغتيال ملوكنا وهدم دولنا، والعبث باستقرارنا وقتل أبناءنا، وخيانة التحالف ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44196 ] نشر منذ 49 دقيقة
صدقت ورب الكعبه ,,