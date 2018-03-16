ضاحي خلفان: يستنكر قرار بريطانيا بمقاطعة كأس العالم

طلال الغامدي(صدى):

استنكر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبي السابق، مساء اليوم الجمعة، قرار بريطانيا بمقاطعة كأس العالم بسبب جاسوس متهمة روسيا باغتياله.

وقال خلفان عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” بسبب جاسوس متهمة روسيا باغتياله؛ قررت بريطانيا مقاطعة كأس العالم وطرد دبلوماسيين روس وتجميد الأموال الروسية فورًا ” .

وتابع: كيف ” يستكثرون علينا مقاطعة تنظيم تآمر علينا 20 عام، وسربت تسجيلات مسؤوليه يخططون لاغتيال ملوكنا وهدم دولنا، والعبث باستقرارنا وقتل أبناءنا، وخيانة التحالف ” .