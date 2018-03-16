بعثة الأخضر تغادر إلى إسبانيا

ماجد محمد(صدى):

تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء يوم غدٍ السبت، إلى مدينة ماربيا الإسبانية، لإقامة معسكر إعدادي، ضمن المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر تجربتين وديّتين؛ الأولى أمام نظيره الأوكراني في الثالث والعشرين من مارس الحالي على ملعب مدينة ماربيا، بينما يلاقي في الثانية المنتخب البلجيكي في السابع والعشرين من الشهر ذاته على ملعب الملك بودان.

وسيخضع اللاعبون المختارون في قائمة الأرجنتيني خوان بيتزي للفحص الطبي قبل انضمامهم للمعسكر ظهر غدٍ في الرياض، للوقوف على جاهزيتهم.