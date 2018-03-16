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الأهلي يطارد الهلال في صدارة الدوري

الأهلي يطارد الهلال في صدارة الدوري
ماجد محمد(صدى):

انتهت مباريات اليوم من منافسات الجولة الـ 18 في بطولة دوري المحترفين ، بفوز الهلال على القادسية بهدف نظيف ، ليحافظ الزعيم على الصداراة بفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي ، برصيد 52 نقطة .

وحقق الأهلي الفوز على نظيره الرائد ، بثلاثة أهداف نظيفة دون رد ، ليتمكن من رفع رصيده إلى 51 نقطة ، في محاولة لمطاردة الهلال ، والتربع على عرش المركز الأول .

ويتجمد رصيد القادسية ، بعد هزيمة اليوم ، عند المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة ، فيما يقبع الرائد في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة .

ويوضح الجدول التالي ، ترتيب فرق دوري المحترفين :

 


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