الهلال يفوز على القادسية بهدف نظيف

ماجد محمد(صدى):

حقق نادي الهلال الفوز على نظيره الرائد ، خلال لقاء اليوم ، ضمن مواجهات الجولة الـ 18 المؤجلة من بطولة دوري المحترفين ، بهدف نظيف بلا مقابل .

وسدد محمد الشلهوب ، هدف الفوز للزعيم في شباك القادسية ، خلال الدقيقة الـ 36 من عمر الشوط الأول في المباراة .