الهلال يفوز على القادسية بهدف نظيف
حقق نادي الهلال الفوز على نظيره الرائد ، خلال لقاء اليوم ، ضمن مواجهات الجولة الـ 18 المؤجلة من بطولة دوري المحترفين ، بهدف نظيف بلا مقابل .
وسدد محمد الشلهوب ، هدف الفوز للزعيم في شباك القادسية ، خلال الدقيقة الـ 36 من عمر الشوط الأول في المباراة .
Sam987[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 2 ساعتين
للاسف مستوى سيء ونجا الهلال من من هزيمه…الشوط الثاني الهلال يعزم القادسيه للتسجيل والقادسيه مستحي……مبروك الدوري للاهلي…الهلال مستواه لايشرف
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1128 ] نشر منذ 1 ساعة
ياطحلبي الوعد الجوهرة ونشوف مين اللي يستحق الدوري وجهزلك مستنقع قال يحقق دوري
( ابوفهد ) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6528 ] نشر منذ 59 دقيقة
مهما حاولت اغير ميول عن الهلال قلبي يصرخ ويقول الله اكبر عليك ما اكذبك
الهلال عشقي وذوقي حب الهلال يجري في دمي وداخل عروقي
لا زعامه الا للزعيم
يانصر معاك للأبد 💛[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 45 دقيقة
وأنت الصادق بالتحكيم