العثور على خادمة إندونيسية مقتولة بمنزل عزاب في مكة

نايف السالم(صدى):

تلقت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة ، مساء اليوم الجمعة ، بلاغًا بالعثور على خادمة إندونيسية مقتولة داخل دورة مياه بمنزل عزاب ، إثر عدة طعنات.

وجاء ذلك ، بعدما أحضر مواطن خادمة تعمل بنظام الساعات إلى منزل عزاب ، بعد صلاة الجمعة ، لتقوم بتنظيفه ، ثم ذهب برفقة ابنه إلى الخارج ، ليعود ويُفاجأ بمقتل الخادمة داخل دورة المياه ، ثم يسارع بإبلاغ الجهات الأمنية .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد باشرت الجهات الأمنية والأدلة الجنائية بمركز شرطة جرول ، الحادث ، حيث أكد الكشف المبدئي للطبيب الشرعي وفاتها متأثرة بطعنات متفرقة في أنحاء مختلفة من جسدها .

ولا تزال القضية قيد تحقيق الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة ، بحكم الاختصاص .