مستشفى قوى الأمن بالدمام تعلن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات البورد والزمالة والدكتوراة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرزت المستشفى, أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري أمراض القلب.

– استشاري الأمراض العصبية.

– استشاري الغدد الصماء.

– استشاري عناية مركزة.

وأشارت المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 مارس 2018م، و حتى تاريخ 13 أبريل 2018م, للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنــــــــــــــا).