بالفيديو.. رسالة ” حميدان التركي ” لابنتيه من السجن تشعل مواقع التواصل

نايف السالم(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، مقطعًا صوتيًّا جديدًا، نشر بواسطة ” تركي حميدان التركي ” ، نجل المحكوم عليه بالسجن في الولايات المتحدة، حميدان التركي، ويعبر فيه والده عن لهفته للزيارة المرتقبة له من زوجته وابنتيه ” أروى ونورا ” .

وقال حميدان التركي، عبر مقطع الصوت الذي نشر على حسابة بـ ” تويتر ” ، ” بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بنورا، نور قلبي، وأروى، ري روحي، وصلتني بشرى زيارتكما لي من غير حسبان مني، ولكن رفق من ربي ورحمة، وها أنا أعد الدقائق والثواني وكأنها عقود من الزمن بانتظار رؤيتكن وضمكن لننتعش سويًا وتتجدد السعادة في أرواحنا، وأشم منكما عبير أمي وزوجتي وولدي وبنياتي وأهلي وأحبتي وأرض وطني، سائلا المولى عز وجل أن يبارك فيكما، وفي كل من تسبب في زيارتكما، وأن تكون هذه الزيارة إرهاص بعودتي إلى وطني ” .

يُذكر أن حميدان يقضي حكمًا بالسجن في سجن ” لايمن ” بولاية كولورادو، وذلك بعد اعتقاله في يونيو 2005 بزعم إساءة التعامل مع خادمته الإندونيسية.