بالفيديو.. إيراني يعتدي على امرأة بطهران وسط المارة

طهران(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل إيراني يصفع امرأة وسط العاصمة الإيرانية طهران، وأمام مرأى المارة لعدم ارتدائها الحجاب.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تم تسجيلها بواسطة هاتف محمول يظهر رجلاً يصرخ على فتاة، يبدو أنها غير محجبة في موقف للسيارات في طهران، ويطلب منها ارتداء الحجاب لكنها عارضته قائلة إنها لا تهوى الحجاب، وهذا ما أثار حفيظة الرجل وجعله يصفعها على وجهها.

وكررت الفتاة – حسب ما يظهر في المقطع – عدة مرات أن من حقها عدم ارتداء الحجاب، وفي المقابل ردَّ عليها الرجل بأن هذا الأمر منافٍ للقوانين، وطالبها بالالتزام بالحد الأدنى من القوانين.