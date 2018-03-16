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الأهلي يهزم الرائد بثلاثية نظيفة

الأهلي يهزم الرائد بثلاثية نظيفة
نواف السالم(صدى):

تمكن نادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره الرائد ، خلال لقاء اليوم الجمعة ، ضمن منافسات الجولة الـ 18 المؤجلة من بطولة دوري المحترفين ، بثلاثة أهداف دون رد .

وبالرغم من حفاظ الفريقين على التعادل السلبي خلال الشوط الأول ؛ إلا أن الراقي بدأ في التألق خلال الشوط الثاني ، بعدما افتتح تسجيل الأهداف اللاعب ليوناردو سوزا خلال الدقيقة الـ 60 .

وعلى الفور ؛ لحقه عمر السومة بهدف آخر في مرمى الرائد خلال الدقيقة الـ 65 ، ليختتم حسين المقهوي تسديد الأهداف للأهلي ، خلال الدقيقة الـ 76 من المباراة .

 


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