الأهلي يهزم الرائد بثلاثية نظيفة
تمكن نادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره الرائد ، خلال لقاء اليوم الجمعة ، ضمن منافسات الجولة الـ 18 المؤجلة من بطولة دوري المحترفين ، بثلاثة أهداف دون رد .
وبالرغم من حفاظ الفريقين على التعادل السلبي خلال الشوط الأول ؛ إلا أن الراقي بدأ في التألق خلال الشوط الثاني ، بعدما افتتح تسجيل الأهداف اللاعب ليوناردو سوزا خلال الدقيقة الـ 60 .
وعلى الفور ؛ لحقه عمر السومة بهدف آخر في مرمى الرائد خلال الدقيقة الـ 65 ، ليختتم حسين المقهوي تسديد الأهداف للأهلي ، خلال الدقيقة الـ 76 من المباراة .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7863 ] نشر منذ 1 ساعة
سما سما والاض ماندانيها✌💚☺😁