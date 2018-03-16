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اتحاد الكرة يقبل استئناف الأهلي ويرفض طلب الاتحاد

اتحاد الكرة يقبل استئناف الأهلي ويرفض طلب الاتحاد
ماجد محمد(صدى):

رفضت لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم ، استئناف نادي الاتحاد شكلًا ، والذي قدمته على قرار لجنة الانضباط والأخلاق ، بشأن الغرامة المالية المفروضة ، لقيام جماهير النادي برمي علب مياه ، خلال لقاء فريقهم أمام أحد ضمن دوري المحترفين .

وقبلت اللجنة ، استئناف النادي الأهلي ، نيابة عن اللاعب سعيد المولد ، من حيث الموضوع ، بنقض وتعديل قرار لجنة الانضباط والأخلاق ، ليصبح منطوق قرارها ، إيقافه مباراتين رسميتين ، وإلزامه بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال .


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