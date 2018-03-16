دوريات حرس الحدود تخلي راكبًا هنديًّا من سفينة بنمية بالبحر الأحمر

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأنّه في إطار تنفيذ مهام المملكة بالاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام ١٩٧٩م، واستمرارًا للمهام الإنسانيه التي يقدمها حرس الحدود ممثله في عمليات البحث والإنقاذ، فقد تمكّنت الدوريات البحرية بقيادة حرس الحدود السعودي بمنطقة المدينة المنورة، يوم الخميس الموافق ٢٧ / ٦ / ١٤٣٩هـ، من إخلاء أحد الركاب(هندي الجنسية)،من سفينة (بنميه ) أثناء ابحارها بمياه البحر الأحمر المقابلة لحدود مسؤوليات محافظة ينبع،قادمة من ميناء بور سعيد والذي كان يعاني من حالة إعياء شديدة وارتفاع في درجة الحرارة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن ” مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة التابع لحرس الحدود بجدة تلقى بلاغًا مفاده وجود حالة مرضية لأحد ركاب السفينة (ultimate Freedom) حاملة علم (بنما)، لشخص هندي الجنسية يبلغ من العمر (٢٥) عاماً وعلى الفور قام المركز بتحديد موقع السفينة، والتي اتضح أنها على مسافة (٧ ميل بحري) من منطقة الإرشاد الشمالي بينبع، حيث تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وربط مدير الطوارئ بصحة محافظة جدة من قبل مركز التنسيق بجدة JMRCC مع المختصين بالسفينة هاتفيا لتزويدهم بالإرشادات الطبية اللازمة لحين إخلاء المريض،.. وفي الوقت نفسه، تم تكليف فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة وطاقم طبي من الشوؤن الطبية التابعه لحرس الحدود للانتقال لموقع الحدث ومباشرة الحالة في عرض البحر .

وأشار متحدث حرس الحدود إلى أنه ” تم بحمد الله إخلاء المريض الى الرصيف البحري بمركز الشرم التابع لقيادة حرس الحدود بالمدينة المنورة بعدتقديم الخدمات الإنسانية والطبية اللازمةللحالة، ونقله مباشرة إلى مستشفى الأنصاري عبر سيارة الإسعاف التابعة للشوؤن الطبية لحرس الحدود لتلقي العلاج اللازم ” .

وأكد المتحدث الرسمي مغادرة البحار الهندي المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم وتماثله للشفاء وإنهاء إجراءات المغادره من قبل جوازات ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وهو بصحة جيدة، ولله الحمد ” .