” موبايلي للاتصالات ” تعلن وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات ، عن توافر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين ، من حملة درجات البكالوريوس والماجستير ، في عدد من التخصصات ؛ للعمل بفروع الشركة في الرياض .

وأشارت الشركة، إلى أنَّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– مدير عام إدارة نظام المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات هندسة علوم الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

– مدير متخصص إدارة مشاريع: درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، أو ما يعادلهما.

– مدير متخصص تنفيذ شبكة الإنترنت: درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة، أو الاتصالات، أو ما يعادلهما.

– مدير تنفيذي احتياج الشبكة: درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة، أو الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو ما يعادلها.

– مدير متخصص للتجوال والتسويات: درجة البكالوريوس في تخصصات الإدارة المالية، أو الاقتصاد، أو ما يعادلهما.

– مدير إدارة تقارير الأعمال والتحاليل: درجة البكالوريوس في تخصصات علوم الحاسب الآلي، أو الرياضيات، أو الإحصاء، أو ما يعادلهم.

– محترف أول خدمات النطاق العريض: درجة البكالوريوس في تخصصات التسويق، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

ولفتت شركة موبايلي ، إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، بدءًا من 15 مارس الجاري ، ليستمر حتى 14 مايو المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول ( هنــــــــــا ) .