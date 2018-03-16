” أبل ” تطرح إصدار زهيد الثمن لـ ” آيفون “

متابعات(صدى):

كشفت تقارير صحفية عديدة, عن تسريبات تقول أن ” أبل ” تنوي طرح نسخة جديدة من هاتفها ” آيفون إس إي ” ذي السعر المنخفض، لأولئك الذين يسعون لاقتناء هواتف ” آيفون ” ، ولكن يعوقهم سعره المرتفع.

وأضافت التسريبات, أن ” أبل ” ستطلق هاتف ” آيفون إس إي 2 ” (iPhone SE2)، والذي أظهر مقطع فيديو أنه سيكون نسخة مشابهة لهاتف ” آيفون ” الأحدث ” آيفون ” X, واختلف الهاتف الجديد عن ” آيفون ” X في أنه ظهر فيه القليل من الحواث على الجانبين وفي أسفل الجهاز.

ولكنه تمتع بالكاميرا المزدوجة من الخلف، ولكن يكون فيه مستشعر بصمة أصابع، ما يعني أنه سيعتمد على خاصية ” Face ID ” التي دعمت بها ” أبل ” هاتفها ” آيفون ” X ,ومن المتوقع أن تكشف ” أبل ” عن ” آيفون إس إي 2 ” في وقت لاحق خلال عام 2018.

ولم تكشف التسريبات حتى الآن السعر المتوقع أن تطرح به هاتفها ” آيفون إس إي 2 ” ، لكنها أشارت إلى أنه سيكون زهيد الثمن مقارنة بـ ” آيفون X ” ، الذي تجاوز حاجز الألف دولار أمريكي.