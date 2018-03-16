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بالفيديو.. موقف أبوي مؤثر لمعلم كويتي مع طالب

بالفيديو.. موقف أبوي مؤثر لمعلم كويتي مع طالب
خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لموقف أبوي مؤثر ، حيث قام معلم كويتي بمساعدة طالب أثناء حفل تخرجه .

وأظهر المقطع ، المعلم وهو يلبس طالبًا غترته وعقاله ، ليماثل زملائه ، ويكمل فرحته بتخرجه .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 44179 ] نشر منذ 49 دقيقة

بارك الله فيه وفي انسانيته وكثر من امثاله ,, آمين ,,

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