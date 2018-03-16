بالفيديو.. موقف أبوي مؤثر لمعلم كويتي مع طالب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لموقف أبوي مؤثر ، حيث قام معلم كويتي بمساعدة طالب أثناء حفل تخرجه .
وأظهر المقطع ، المعلم وهو يلبس طالبًا غترته وعقاله ، ليماثل زملائه ، ويكمل فرحته بتخرجه .
في موقف ابوي.. معلم كويتي يلبس طالبًا "غترته وعقاله" ليماثل زملاءه ويُكمل فرحته في حفل تخرجه pic.twitter.com/dcgwhXYmd8
— الاكثر تاثيرا (@ArabicBest) March 16, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44179 ] نشر منذ 49 دقيقة
بارك الله فيه وفي انسانيته وكثر من امثاله ,, آمين ,,