بالفيديو.. موقف أبوي مؤثر لمعلم كويتي مع طالب

خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لموقف أبوي مؤثر ، حيث قام معلم كويتي بمساعدة طالب أثناء حفل تخرجه .

وأظهر المقطع ، المعلم وهو يلبس طالبًا غترته وعقاله ، ليماثل زملائه ، ويكمل فرحته بتخرجه .