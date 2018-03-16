صحة عسير تنقذ شابًا بعد إصابته في القلب والعضد

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى ال شايع، أن فريق طبي متخصص تمكن من إنقاذ مصاب في العشرينات من العمر – بفضل الله -، وذلك إثر اصابة تعرض لها بالصدر والعضد، وأدت إصابته في القلب إلى هبوط شديد بالدورة الدموية مع تجمع الدم داخل غشاء التامور(حول القلب) .

وعلى الفور باشر فريق الإصابات المتخصص في مستشفى عسير المركزي الحالة وتم تشخيص الإصابة بواسطة جهاز الإيكو (صدى القلب) ونقل المصاب للعمليات بشكل عاجل لاستكشاف الصدر وتم معالجة إصابة القلب في البطين الأيمن وهو الآن في حالة مستقرة ولله الحمد ، وقد غادر المستشفى بصحة جيدة.

جدير بالذكر أن فريق الإصابات بقيادة استشاري جراحة الإصابات والحوادث والعناية الحرجة الدكتور محمد مرعي عسيري ، هو فريق يعمل على مدار الساعة وجاهز للتعامل مع كافة حالات الإصابات ويغطي انعاش الطوارئ وكافة العمليات الجراحية الخاصة بالحوادث والإصابات وكذلك عناية الحوادث والقسم الخاص بتنويم الحوادث برعاية نفس الفريق المختص.

وأشاد الدكتور محمد عسيري بالدعم الكبير لقسم جراحة الإصابات ومنظومة رعاية الإصابات من قبل سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان ، وبتواصل مباشر مع القيادات الصحية بصحة عسير.