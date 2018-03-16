إفشال هجوم بحري حوثي غرب اليمن

فهمي محمد(صدى):

اعترضت منظومة الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف العربي، مساء اليوم الجمعة، صاروخا باليستيا في سماء مدينة ” المخا ” الساحلية غرب اليمن، أطلقته ميليشيا الحوثي.

وقال مصدر عسكري، إن الدفاعات الجوية فجرت الصاروخ في سماء المدينة وسقطت أجزاءه في مناطق خالية من السكان، دون أن يلحق أي أضرار.

وفي سياق متصل، واصلت مقاتلات التحالف العربي شن غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في مديريات الجراحي، وزبيد بجبهة الساحل الغربي.

وذكرت مصادر ميدانية، أن غارات جوية استهدفت تعزيزات وآليات قتالية للميليشيا الحوثية في مزارع بمنطقة الغوادر، في مديرية بيت الفقيه.