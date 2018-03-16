بالفيديو.. درس قاسي للجزيرة القطرية أمام السفارة المصرية بلندن
لقن المصريون في بريطانيا ، قناة الجزيرة القطرية ، درسًا قاسيًا ، بعدما حاول طاقم القناة التقاط مقاطع توضح عدم وجود ناخبين أمام مقر الانتخابات في لندن ، وذلك قبل بدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية .
وفاجأ جموع الناخبين ، طاقم القناة القطرية ، الذين وقفوا لهم بالمرصاد ، وقاموا بطردهم على الفور ، أمام وسائل الإعلام ، ليمنعوا فرصتهم في تزييف الحقائق ، في ظل تواجد الكثير من الوسائل الإعلامية لتغطية الحدث .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44179 ] نشر منذ 54 دقيقة
اطردوا اهل الشر والفساد والإفساد ,,