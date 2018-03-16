غرفة الرياض تعلن وظائف شاغرة للرجال
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للرجال، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، هي: لومن للبصريات- شركة أبناء السيد- شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني- الشركة السعودية للمتاجر الشاملة (كارفور).
وأوضحت الغرفة أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة، باسم:
– بائع نظارات.
– مسؤول استقبال.
– مسؤول شؤون إدارية.
– مهندس مبيعات.
– مساعد أمين مستودع.
– بائع معرض.
– مسؤول تطبيقات وبرامج.
– محاسب.
– مسؤول ملفات.
– سكرتير.
– موظف استقبال.
– مفتش جودة.
– موظف أمن وسلامة.
– كهربائي صيانة.
– مدير أمن.
– مشرف أمن.
– حارس أمن.
– مصفف ومسعر مواد تموينية.
– بائع أجهزة منزلية.
وبيَّنت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات في مقر غرفة الرياض -شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “ الضباب سابقًا ” – بمركز التدريب والتوظيف بالدور السادس، وذلك أيام الأحد والأربعاء والخميس الموافق 18-21-22 مارس 2018م، عند الساعة العاشرة صباحًا.
وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم (920004565) أو (0114040044): تحويلة: (580 – 122)، أو على البريد الإلكتروني: ([email protected]).
ولتقديم طلب توظيف، اضغط (هنــــــــــــــا).
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