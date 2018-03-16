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مستشار بالديوان الملكي يوضح لقناة أمريكية تفاصيل مكافحة الفساد بالريتز

مستشار بالديوان الملكي يوضح لقناة أمريكية تفاصيل مكافحة الفساد بالريتز
نايف السالم(صدى):

أكد مستشار الديوان الملكي محمد آل الشيخ ، إن ما حدث داخل فندق ” الريتز كارلتون ” خلال حملة الفساد الأخيرة في الرياض ، كان بسيطًا للغاية ، لافتًا إلى أن المملكة واجهت مشكلة خطيرة مع الفساد .

وأوضح ” آل الشيخ ” لقناة CBS الأمريكية ، أنه بالنظر إلى هيكل بعض قضايا الفساد ، يؤدي هذا لإثارة القلق من بدء حملة المعالجة لكافة القضايا في وقت واحد ، مشيرًا إلى أنه قد يؤدي لسحب بعض المال من المملكة ، بما يؤثر سلبًا على البلاد والاقتصاد ، مضيفًا ” لذلك كان علينا لزامًا أن نفعل ما فعلناه في الريتز ” .

ونوه إلى أنه حتى في الدول الديموقراطية التي توجد فيها إجراءات قانونية ، هناك محاكمة ، ويمر الناس هناك بإجراءات تسوية مشابهة لما حدث .

ولفت ” آل الشيخ ” ، إلى أنه بالنظر لحجم وضخامة ما حدث في ملف الفساد ، فقد مثل الوقت الذي استغرقه إنجازًا كبيرًا ، لسرعته ، مضيفًا أنه تم التعامل معه بصورة فعالة .

 


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