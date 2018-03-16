بالفيديو.. أحد العمالة المخالفة يغطي مذيع الإخبارية بغطاء رأسه
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بث عبر قناة ” الإخبارية ” يظهر لقطة مؤثرة لأحد العمال أثناء نقلهم ضمن مبادرة ” الله يعطيك خيرها ” بالمركبات بطريقة مخالفة، وبشكل غير حضاري وغير آدمي.
وأظهر مقطع الفيديو، قيام أحد العمال بخلع غطاء رأسه ومنحة لمذيع الإخبارية، عندما شعر الأخير بالبرد، وذلك عندما ركب مع العمالة في صندوق سيارة نقل من الخلف.
وأوضح المذيع، شعوره بالبرد الشديد في درجة حرارة 7 مئوية، إضافة إلى إمكانية تعرض الركاب في الصندوق الخلفي للسيارة إلى إصابات، في حال توقفها فجأة.
العدناني[ عدد التعليقات: 1978 ] نشر منذ 47 دقيقة
وصفتوا العامل بأنه مخالف وهو فيه إنسانية واحترام !!
زائر[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 36 دقيقة
الجالية الباكستانية أكثر جالية أشوفهم في المساجد والحرص على الصلاة لكن الشيء السلبي فيهم مايعرفون شي اسمه نظام