بالفيديو.. أحد العمالة المخالفة يغطي مذيع الإخبارية بغطاء رأسه

حمود العنزي (صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بث عبر قناة ” الإخبارية ” يظهر لقطة مؤثرة لأحد العمال أثناء نقلهم ضمن مبادرة ” الله يعطيك خيرها ” بالمركبات بطريقة مخالفة، وبشكل غير حضاري وغير آدمي.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام أحد العمال بخلع غطاء رأسه ومنحة لمذيع الإخبارية، عندما شعر الأخير بالبرد، وذلك عندما ركب مع العمالة في صندوق سيارة نقل من الخلف.

وأوضح المذيع، شعوره بالبرد الشديد في درجة حرارة 7 مئوية، إضافة إلى إمكانية تعرض الركاب في الصندوق الخلفي للسيارة إلى إصابات، في حال توقفها فجأة.