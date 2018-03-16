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اختيار سلمان المالك نائبًا لرئيس النصر

اختيار سلمان المالك نائبًا لرئيس النصر
طلال الغامدي(صدى):

أصدر رئيس نادي النصر سعود السويلم، قرارًا بتعين سلمان المالك نائب لرئيس النصر.

وقال آل سويلم عبر حسابه على موقع ” تويتر ” : ” بعد اجتماعي مع أخي الغالي سلمان المالك وبمباركة من معالي رئيس هيئة الرياضة، اتفقنا أن يتولي منصب نائب الرئيس بالإضافة إلى الإشراف على فريق كرة القدم، أسأل الله لنا التوفيق ” .

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد كلف سعود السويلم، يوم الأربعاء الماضي، برئاسة مجلس إدارة النصر خلفًا لسلمان المالك، بعد موافقة أغلبية المنتسبين للنادي على تعيينه.


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