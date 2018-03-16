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الملاعب العراقية تنتظر قرار الفيفا برفع الحظر خلال ساعات

الملاعب العراقية تنتظر قرار الفيفا برفع الحظر خلال ساعات
ماجد محمد(صدى):

لايزال العراقيون في ترقب للساعات المقبلة ، التي تشهد مناقشة الاتحاد الدولي لكرة القدم ، لملق رفع الحظر المفروض على المباريات الدولية داخل العراق .

وأشار سفير العراق لدى موسكو ، حيدر العذاري ، إلى أن التصويت على قرار رفع الحظر ، تم إدراجه في جدول الاجتماع الذي يعقد بالعاصمة الكولومبية .

وأوضح عبدالخالق مسعود ، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ، إن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية بـ ” الفيفا ” ، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ، نقل الصورة للجنة كما رآها خلال الأمسية الكروية بالبصرة ، والتي جمعت المنتخب السعودي والعراقي في لقاء واحد على أرضها ، لافتًا إلى أن صيغة حديثه كان يملأها التفاؤل .

 


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