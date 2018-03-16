شركة نوماك تعلن عن 6 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة نوماك “ NOMAC ” ، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محطة تحلية المياه بمحافظة الشعيبة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مايو 2018م.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة جاءت على المسميات التالية:

– رجال إطفاء، عدد وظيفتين: الشهادة التقنية ذات الصلة.

– عامل إصلاح معدات، عدد 3 وظائف: شهادة الدبلوم فأدنى.

– فني ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الصيانة الميكانيكية.

للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول هنـــــــــــــــــــا.