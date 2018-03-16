خالد الهيل: استضافة قطر للمونديال انتهاك لمبدأ التنافس الشريف

طلال الضوي(صدى):

شن متحدث المعارضة القطرية ، خالد الهيل ، هجومًا على فكرة استضافة قطر لبطولة كأس العالم عام 2022 ، لافتًا إلى أن السماح بهذا يمثل انتهاكًا لمبدأ المنافسة الشريفة .

وقال ” الهيل ” عبر حسابه في ” تويتر ” : استضافة #قطر لكأس العالم انتهاك صارخ لمبدأ التنافس الشريف والمواجهه النظيفه التي اساسها هو النهوض بالإنسانيّة والمجتمعات ” .

وتابع ” أما في حالة الملف القطري فإنها ارتبطت بالتعدي على حقوق الآخرين ، وشراء الذمم ناهيك عن استخدامهم للرياضة بشكل عام كقوه ناعمه للترويج لسياسات نظام #قطر الخبيثه! ” .