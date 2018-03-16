شاهد.. انقسام جماهيري حول اعتزال ” الشلهوب والقحطاني “

نواف السالم(صدى):

انقسمت الجماهير السعودية, ما بين مؤيد ومعارض حول قرار اعتزال ثنائي المنتخب الكروي ونادي الهلال محمد الشلهوب وياسر القحطاني بنهاية الموسم الحالي.

ويرى البعض أنه من الضروري أن يكتفي الشلهوب والقحطاني بالفترة التي قضى فيها كل منهما مشواره داخل المستطيل الأخضر، ويبدأ كل منهما في التفكير في مستقبله.

وبرر المطالبون باعتزال الثنائي بأن قرار إنهاء المشوار الكروي يعود لفتح الباب أمام مجموعة من اللاعبين الشباب وإعطائهم الفرصة كاملة، والعمل في الجانب الإداري.

واكتفى البعض الآخر بالقول بأن القحطاني عليه الاعتزال فورًا؛ نظرًا لكبر سنه ومن ثم فإنه لم يصبح قادرًا على العطاء داخل الملعب، في الوقت الذي من الممكن أن يستمر فيه الشلهوب لموسم جديد.