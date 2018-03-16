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التشكيل النهائي للأهلي والرائد في مواجهة اليوم

التشكيل النهائي للأهلي والرائد في مواجهة اليوم
نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة فريقي الأهلي والرائد ، عن قائمة اللاعبين المشاركين خلال مباراة اليوم ، ضمن الجولة الـ 18 المؤجلة من دوري المحترفين .

وينضم أساسيًا إلى الراقي ، حارس المرمى ياسر المسيليم ، واللاعبين مارك ميليجان ، وحسين المقهوي ، وتيسير الجاسم ، وإيزانيس فيتفاتزيديس ، وعبدالفتاح عسيري ، وأمير كردي ، وليوناردو سوزا ، ومنصور الحربي ، وعقيل الصحبي ، وعمر السومة .

وينضم إلى مقاعد البدلاء ، حارس المرمى باسم عطاالله ، واللاعبين سلمان المؤشر ، وعلي الأسمري ، ومهند عسيري ، وعبدالله مجرشي ، ومؤمن زكريا ، وفيصل دارسي ، وصالح العمري ، وحمدان الشمراني .

وأساسيًا في الرائد ، يشارك حارس المرمى متعب شراحيلي ، واللاعبين محمد العمري ، وتراباي أديسون ، ومتعب المطلق ، وصالح الشهري ، وإسماعيل بانجورا ، ودانييل أمورا ، وعصام الراقي ، ومحمد عطوة ، وإيلي سابيا ، وسلطان السوادي .

واحتياطيًا ، حارس المرمى أحمد الرحيلي ، واللاعبين صقر عطيف ، ويحيى المسلم ، ومحمود شيكابالا ، وفارس العياف ، وعبدالله الشامخ ، وحسين الشويش ، ومراد الرشيدي ، وسلطان فرحان .


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