التشكيل الرسمي للهلال والقادسية في لقاء اليوم

ماجد محمد(صدى):

حددت إدارة فريقي الهلال والقادسية ، التشكيل النهائي للاعبين المشاركين ، ضمن مباريات الجولة الـ 18 المؤجلة من بطولة دوري المحترفين ، والتي تقام مساء اليوم الجمعة .

وينضم للقائمة الأساسية في الهلال ، حارس المرمى علي الحبسي ، واللاعبين محمد البريك ، وعلي آل بليهي ، وعبدالملك الخيبري ، ومحمد الشلهوب ، وجيلمين ريفاس ، وياسر الشهراني ، ونيكولاس ميليسي ، وإيزكويل سيروتي ، وأشرف بن شرقي ، ومحمد جحفلي .

ويشارك احتياطيًا في قائمة الزعيم ، حارس المرمى محمد الواكد ، واللاعبين عبدالله الزوري ، وناصر الدوسري ، وياسر القحطاني ، ومحمد كنو ، وأحمد أشرف ، وأسامة هوساوي ، ومختار فلاتة ، وعمر خربين .

وفي القائمة الأساسية للقادسية ، ينضم حارس المرمى فيصل مسرحي ، واللاعبين عبدالمحسن فلاتة ، ومحمد فتاو ، وبيسمارك فيريرا ، وجورجينو دي مورا ، وياسين برناوي ، وفواز فلاتة ، وإبراهيم الشعيل ، بالإضافة إلى حاتم بلال ، وهارون كمارا ، وهيرفي جاي .

وعلى مقاعد البدلاء ، ينضم حارس المرمى محمد عسيري ، واللاعبين حسن العمري ، وستانلي أوهاويتشي ، ومنصور النجار ، ونايف هزازي ، ومسفر النجراني ، وحمد الجيزاني ، وباولو سيرجيو ، وعبدالعزيز الدوسري .