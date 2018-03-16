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فيديو نادر للملك عبد العزيز آل سعود وهو يداعب أحد أبنائه

فيديو نادر للملك عبد العزيز آل سعود وهو يداعب أحد أبنائه
علي القحطاني(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي, فيديو نادر للملك المؤسس ” عبدالعزيز آل سعود ” رحمه الله, وهو يداعب أحد أبنائه, ويرجع تاريخ هذا المقطع إلى الأربعينات الميلادية.

يذكر أن الملك ” عبد العزيز آل سعود ” , هو مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها.


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