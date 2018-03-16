بالصور.. صحة عسير تدعم مستشفى النماص بأجهزة ومعدات طبية حديثة
أوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أنه تم دعم القطاع الصحي في محافظة النماص بأجهزة ومعدات طبية حديثة ، وذلك في إطار السعي لرفع معدلات الأداء وتجويد الخدمة الصحية .
وأشار المتحدث الرسمي لصحة عسير، إلى أن الدعم شمل توريد وتركيب جهاز فحص الفيروسات وجهاز للموجات فوق الصوتية ، وجهاز لقياس السمع لحديثي الولادة.
وتابع: أنه تم توريد (5) أجهزة للتنفس الصناعي ، وعيادة أسنان حديثة ، وجهاز لصب المعادن لمركز الأسنان ، وعدد (30) سرير مريض مع جميع ملحقاتها ، وعدد (6) عيون ثلاج لحفظ الجثث .
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