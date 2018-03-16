بالصور.. صحة عسير تدعم مستشفى النماص بأجهزة ومعدات طبية حديثة

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أنه تم دعم القطاع الصحي في محافظة النماص بأجهزة ومعدات طبية حديثة ، وذلك في إطار السعي لرفع معدلات الأداء وتجويد الخدمة الصحية .

وأشار المتحدث الرسمي لصحة عسير، إلى أن الدعم شمل توريد وتركيب جهاز فحص الفيروسات وجهاز للموجات فوق الصوتية ، وجهاز لقياس السمع لحديثي الولادة.

وتابع: أنه تم توريد (5) أجهزة للتنفس الصناعي ، وعيادة أسنان حديثة ، وجهاز لصب المعادن لمركز الأسنان ، وعدد (30) سرير مريض مع جميع ملحقاتها ، وعدد (6) عيون ثلاج لحفظ الجثث .