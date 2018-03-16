” قرقاش ” يكشف الفرق بين أهداف المملكة وإيران

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الخارجية بالإمارات ، الدكتور أنور قرقاش ، إن هناك فرق كبير بين أهداف السعودية التي تتطلع دائمًا إلى المستقبل والتطور ، وبين الرؤية الإيرانية الضيقة التي تقتصر على الماضي .

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : لايفوت المتابع المنصف إلا أن يلاحظ أن حيوية التوجه السعودي يعبّر عن آمال وطموحات جيل جديد ولغة المستقبل، وبالمقابل فلغة إيران وتكلّس سياساتها فلغة مرتبطة بالماضي .

وتابع ” شتّان بين رؤية سعودية إيجابية تدرك الحاجة للتعامل مع طموحات جيل شاب وتطلعه للتنمية والإستقرار، ورؤية إيرانية توسعية لا مساحة فيها للتنمية أو إحتياجات الشباب وآمالهم ” .

وسخر الدكتور أنور قرقاش من موقف معارضي المملكة ، مستطردًا ” والطريف في الأمر أن منتقدي ومعارضي السعودية يجدون أن ذخيرة هجومهم التقليدية غدت غير صالحة للإستخدام أمام حيوية وتجديد ودور قيادي يفرض نفسه كل يوم ” .

ووجه وزير الخارجية الإماراتي ، رسالة من دولته ، يؤكد خلالها دعمها إلى المملكة ، قائلًا ” ومن الإمارات دعواتنا للسعودية بالنجاح والحصاد ” .