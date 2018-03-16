مقيم يتعرض للهجوم من 4 كلاب ضالة بمهد الذهب

نايف السالم(صدى):

تعرض مقيم هندي الجنسية ، بمحافظة مهد الذهب ، للهجوم من قبل 4 كلاب ضالة وصغارها ، حيث نهشت ساقه وبعض المناطق من الفخذ ، حتى أنقذه بعض المارة من بين أسنانهم قبل أن يصبح وجبة لهم .

وأوضح الوافد ، أنه خرج من منزله ، متوجهًا إلى بقالة داخل الحي ، يوم الأربعاء الماضي ، وخلال مروره بجوار مجموعة من الكلاب الضالة ، بدأوا في مهاجمته ونهش إحدى قدميه ، حتى صرخ مستغيثًا ، ليتدخل المارة على الفور ، وينقذه أحدهم منها ، ونقله إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج اللازم .

وناشد سكان مهد الذهب ، المسؤولين بالبلدية ، للقضاء على هذه الكلاب الضالة ، التي تملأ أحياء المحافظة ، وتشكل خطرًا كبيرًا على الجميع ، خاصةً بمهاجمتها للمواشي ، والإزعاج الذي تسببه .