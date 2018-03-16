مؤسسة الملك عبدالله تعلن بدء استقبال طلبات التخصيص السكني في بارق

أبها(صدى):

أعلنت مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه، للإسكان التنموي، اليوم الجمعة، بدء استقبال طلبات الراغبين في الحصول على التخصيص السكني الخيري في محافظة بارق والمراكز التابعة، وشمالها، اعتبارًا من يوم الاثنين 2/ 7/ 1439، ولمدة أسبوعين، في مقر جمعية البر الخيرية في المحافظة بجوار المحكمة العامة ببارق.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية في بارق علي بن حسن شعتور، أنه سيتم التأكد من مطابقة الهوية الوطنية وكارت العائلة، مع الأصل، مضيفًا أنَّه سيتم التوقيع على ثلاثة تعهدات تؤكد الشروط التالية كما في الشكل التالي: